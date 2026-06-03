El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de cielos despejados y poco nubosos en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas cercanas al mediodía, cuando el sol esté en su punto más alto. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para disfrutar del día sin contratiempos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 51% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, la combinación de temperaturas cálidas y una brisa suave ayudará a mitigar el calor en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Esta brisa proporcionará un alivio agradable y será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o en los parques de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Por lo tanto, es un buen momento para planificar actividades familiares o salir a disfrutar de la belleza natural que ofrece Priego de Córdoba.

En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y una brisa refrescante, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.