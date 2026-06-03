El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 16 grados en las primeras horas del día, y luego irán en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% y aumentando gradualmente hasta un 66% en las horas más frescas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable en las horas de la mañana y al atardecer. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad controlada permitirá que los habitantes de Pozoblanco disfruten de un día cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a 32 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar la sensación de calor durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos al aire libre y las actividades recreativas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:38 horas.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará un alivio refrescante. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.