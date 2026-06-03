El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

Hoy, 3 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante las primeras horas de la mañana y al atardecer. A lo largo del día, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un tiempo agradable y soleado.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 02:00 y 21 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00. Por la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 35 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 64% a las 08:00. A medida que las temperaturas suben, la humedad descenderá, estabilizándose en torno al 20% durante las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h a las 21:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes de Palma del Río pueden disfrutar de un día espléndido, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre. Con el sol saliendo a las 07:00 y poniéndose a las 21:38, hay muchas horas de luz para aprovechar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.