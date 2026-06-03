El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

Hoy, 3 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que irá acompañando a los habitantes durante el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en la tarde, antes de volver a subir hacia la noche.

La temperatura máxima se espera que alcance los 34 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 38% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos sueltos en exteriores, ya que el viento podría levantarlos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del buen tiempo en Los Palacios y Villafranca, con cielos despejados y temperaturas cálidas que invitan a salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.