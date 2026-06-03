El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

Hoy, 3 de junio de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:00. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 33 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 25 grados a las 00:00 y descenderá ligeramente a 24 grados durante la madrugada. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y un máximo de 33 grados a las 17:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 32 grados a las 19:00 y 30 grados a las 20:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% a la medianoche y disminuyendo a un 39% a las 10:00. Sin embargo, se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un 42% a las 23:00. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste a velocidades que oscilarán entre 8 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h entre las 15:00 y las 17:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Osuna pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea más agradable. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo en compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.