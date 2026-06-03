El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00. Este descenso moderado en la temperatura es normal para la madrugada, pero se espera un repunte a medida que avance el día.

A partir de las 03:00 horas, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 20 grados, manteniéndose en este rango hasta las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 18 grados a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará los 29 grados a las 13:00 y culminará en un máximo de 33 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 54% y el 68%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, disminuyendo a 11 km/h en la madrugada. A medida que avance la jornada, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ningún momento del día, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el ocaso programado para las 21:37, la temperatura comenzará a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará más llevadero el calor del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.