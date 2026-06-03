El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo gradualmente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. Este descenso es normal durante las primeras horas de la madrugada, pero se espera un repunte significativo a medida que avance el día.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 18 grados, y se espera que continúe su ascenso hasta llegar a un máximo de 33 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 51% y el 67% durante la mañana y la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 11 km/h, aumentando a 17 km/h a las 00:00. A medida que el día avanza, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 5 y 16 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 32 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio ante las altas temperaturas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante todo el día. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza.

El orto se producirá a las 06:57 y el ocaso a las 21:35, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Montilla se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy promete ser cálido, soleado y sin lluvias, perfecto para disfrutar de un día pleno en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.