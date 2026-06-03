El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 34 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a elevarse, alcanzando los 19 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 15:00 y las 16:00.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 66% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 18% en las horas más cálidas de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

El cielo estará mayormente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las condiciones de visibilidad serán buenas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h a las 17:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 22:00. El ocaso se producirá a las 21:43, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado. En resumen, los habitantes de Moguer pueden esperar un día agradable, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, y un cielo que permitirá disfrutar de la luz del sol durante la mayor parte del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.