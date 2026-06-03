El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

Hoy, 3 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 19 grados hasta las 07:00. Durante la mañana, el termómetro irá subiendo, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y 23 grados a las 10:00. El tiempo se mantendrá cálido y soleado, con temperaturas que llegarán a los 26 grados a las 12:00 y alcanzarán su pico en 31 grados entre las 15:00 y las 18:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 52% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente a medida que las temperaturas suban, situándose en un 40% a las 10:00 y bajando a un 20% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 6 y 7 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y su velocidad aumentará, alcanzando rachas de hasta 31 km/h entre las 16:00 y las 18:00. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Martos, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares.

En resumen, el día se perfila como soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de Martos y sus alrededores en un entorno propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.