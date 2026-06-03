El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente caluroso ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas que podrían ser más intensas, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá actividades como paseos, deportes y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 26 grados hacia la tarde y 22 grados al caer la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:38. La noche se presentará tranquila y agradable, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Marchena vivirá un día de clima cálido y soleado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para el calor y aprovechen al máximo este día soleado, manteniendo siempre la precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.