El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 25°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 25°C a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24°C en la primera hora del día. A partir de las 02:00, la temperatura se estabilizará en 22°C, manteniéndose en este rango hasta las 06:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30°C a las 13:00 y culminando en 35°C a las 18:00, lo que sugiere un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% y aumentando gradualmente hasta un 48% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa que se espera a lo largo del día ayudará a mitigar el calor.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 42 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento proporcionará un alivio bienvenido del calor, especialmente en áreas abiertas y parques.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y caluroso, con cielos despejados y una brisa refrescante que hará que las altas temperaturas sean más llevaderas. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en la naturaleza o en la ciudad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.