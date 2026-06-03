Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CáritasFuneral Gómez VillamandosSegunda jornada SelectividadExamen Matemáticas IIMultas piscinas residencialesPabellón Juventud'Tacón' Olivos BorrachosEl tiempoTabaco ilegal LucenaCarrera oficialFestival de la GuitarraBalance CCFMercacórdobaInformador tributarioGrupo PumaMedina AzaharaNoche Blanca del Flamenco
instagramlinkedin

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Lucena se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante y temperaturas agradables.

La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 03:00, se espera un descenso gradual, alcanzando los 20 grados a las 03:00 y estabilizándose en 19 grados entre las 04:00 y las 06:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 15:00 y llegando a un máximo de 31 grados entre las 16:00 y las 19:00. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 23 grados a las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 65% a las 06:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 41% a las 11:00 y alcanzando su punto más bajo con un 22% a las 16:00. Por la noche, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 62% a las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado hará de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza, pasear por el parque o simplemente relajarse en una terraza.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día espléndido en la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents