El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Lucena se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante y temperaturas agradables.

La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 03:00, se espera un descenso gradual, alcanzando los 20 grados a las 03:00 y estabilizándose en 19 grados entre las 04:00 y las 06:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 15:00 y llegando a un máximo de 31 grados entre las 16:00 y las 19:00. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 23 grados a las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 65% a las 06:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 41% a las 11:00 y alcanzando su punto más bajo con un 22% a las 16:00. Por la noche, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 62% a las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado hará de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza, pasear por el parque o simplemente relajarse en una terraza.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día espléndido en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.