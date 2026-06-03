El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con algunas nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 17 grados a las 07:00. A partir de entonces, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 35 grados en las horas pico de la tarde, entre las 17:00 y las 19:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 60% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 19% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días de alta humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 34 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h a las 20:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son propicias para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:39, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo. En resumen, Lora del Río disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para aprovechar al máximo el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.