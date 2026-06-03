El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Linares pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste a una velocidad de 8 km/h, aumentando a lo largo del día con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar el calor, especialmente en las horas pico, proporcionando un alivio refrescante.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:33. Las temperaturas nocturnas se situarán alrededor de los 19 grados, creando un ambiente agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar esta jornada para realizar actividades recreativas, paseos o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno favorable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.