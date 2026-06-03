El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, se espera en Lepe un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 22 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la tarde.

A partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 35 grados , lo que podría generar una sensación de calor considerable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas de la tarde. Predominará la dirección del viento del noroeste, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más intensas en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

La salida del sol está programada para las 07:08 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 21:45 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el día, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos por la playa o simplemente disfrutar de un día en familia.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.