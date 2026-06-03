El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, se presenta en Lebrija con condiciones meteorológicas mayormente despejadas, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la hora del almuerzo y bajando a 22 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 38% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. Las condiciones de viento serán suaves, predominando del oeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que significa que los habitantes de Lebrija pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a 32 grados , lo que podría hacer que las horas centrales del día sean bastante calurosas. Sin embargo, la brisa del viento del oeste proporcionará un alivio, especialmente en áreas abiertas y parques. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados hacia las 19:00 horas y bajando a 25 grados al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para actividades nocturnas o simplemente para disfrutar de la calma del ambiente.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya sea en el campo, en la playa o en la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.