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El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET

El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 3 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable de hasta 33 grados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas. Esta combinación de temperaturas elevadas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 9 y 20 km/h, predominando del norte y noreste durante la mañana y parte de la tarde. Las ráfagas más fuertes se esperan hacia el final de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se debe tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esta situación es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero es importante recordar la importancia de la hidratación y la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando unos agradables 28 grados hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:33. La noche se presentará tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen adecuadamente para el calor y aprovechen las condiciones favorables del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.

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