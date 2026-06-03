El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 11:00, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 17% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 38 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

La salida del sol se producirá a las 07:00, y el ocaso será a las 21:37, brindando largas horas de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre. Es un día propicio para paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. Sin embargo, es importante recordar la protección solar, dado que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un alivio del calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.