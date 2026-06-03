El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

Hoy, 3 de junio de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 35°C por la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar la exposición prolongada al sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo a un 19% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 38 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede aumentar la sensación de frescura en las horas más cálidas, por lo que es recomendable estar atento a las condiciones.

No se esperan precipitaciones en Coria del Río hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de un día en el campo o en la playa, así como para realizar deportes al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 21:40. La noche traerá consigo un ligero descenso de las temperaturas, que se situarán alrededor de los 24°C, creando un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el día de hoy en Coria del Río se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.