El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el termómetro seguirá bajando, con una máxima que se prevé en 35 grados a las 5 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 34%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 18 km/h, ofrecerá un alivio en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones se complementa con un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad sin obstáculos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 9 de la noche y bajando a 27 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la velada sea placentera para disfrutar de actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 6:57, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:37, ofreciendo una puesta de sol espectacular. En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.