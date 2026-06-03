El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 34 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un día cálido y soleado sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del noroeste a una velocidad de 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 5 y 11 km/h en la tarde y noche. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, con vientos del suroeste que podrían llegar a los 45 km/h, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de un picnic con amigos y familiares.

El amanecer se producirá a las 07:04, ofreciendo una hermosa vista matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:41, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de una puesta de sol espectacular. En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.