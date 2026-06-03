El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

Hoy, 3 de junio de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:08. A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la mañana y alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% y aumentando gradualmente hasta un 67% durante la mañana. Esto podría generar una sensación de calor más intensa a medida que el día avanza, especialmente en las horas centrales. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones es notable, ya que se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de las 24 horas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 40 km/h. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 52 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas de la tarde y la noche. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio ante las altas temperaturas que se prevén.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría tornarse más nublado, con la aparición de nubes altas que no traerán consigo precipitaciones, pero que podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, que se espera para las 21:45. Las temperaturas comenzarán a descender después de alcanzar su pico, situándose en torno a los 30 grados a las 21:00.

En resumen, el día en Cartaya se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas. La combinación de cielos despejados y un viento moderado hará que la experiencia sea agradable, permitiendo disfrutar de la belleza del entorno natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.