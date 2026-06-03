El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

Hoy, 3 de junio de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura es típico para esta época del año, y se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico de sol.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo a un 19% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 23 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas y expuestas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes. Los residentes pueden disfrutar de la belleza del entorno natural de Carmona sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el tiempo de hoy en Carmona será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de la vida al aire libre, así que no olvide llevar protector solar y mantenerse hidratado mientras aprovecha al máximo este hermoso día de junio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.