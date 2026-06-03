El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

Hoy, 3 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente desde temprano. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C a las 22°C en las primeras horas, descendiendo gradualmente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 34°C. Esta subida de temperatura se verá acompañada de una humedad relativa que variará entre el 24% y el 60% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas pico. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la localidad tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que el sol se ponga a las 21:39 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores más frescos en la noche. Se espera que la temperatura mínima de la noche ronde los 23°C, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.