El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00, y alcanzando un máximo de 35 grados hacia las 18:00 horas. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% y aumentando gradualmente hasta un 41% hacia el final de la jornada. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas sugiere que será un día agradable para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga una adecuada hidratación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 km/h en las primeras horas y alcanzando hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, puede contribuir a que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente durante las horas más calurosas. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección suroeste, manteniendo su intensidad, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará algo de frescura. Es un día perfecto para salir y disfrutar del buen tiempo, siempre recordando la importancia de la protección solar y la hidratación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.