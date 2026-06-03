El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, elevando las temperaturas a niveles agradables.

Desde la madrugada, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá disminuyendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a media mañana. Sin embargo, a partir del mediodía, se anticipa un aumento significativo en el termómetro, alcanzando los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 34%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Bailén se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.

El orto se producirá a las 06:53 y el ocaso a las 21:33, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para aprovechar al máximo el día. En resumen, Bailén disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la naturaleza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.