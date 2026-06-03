El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con un predominio de cielos despejados y poco nubosos, lo que garantizará un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 32 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 18 grados a las 6:00 a.m., subiendo gradualmente hasta alcanzar los 31 grados a las 5:00 p.m. Este aumento en la temperatura será más notable durante las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque su máximo en 32 grados a las 5:00 p.m. Por la noche, las temperaturas descenderán, situándose en torno a los 24 grados a las 10:00 p.m., lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 24% por la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort general.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Baeza o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, Baeza vivirá un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura, convirtiéndolo en un día perfecto para disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.