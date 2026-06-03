El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde. Este incremento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a quienes planeen actividades al aire libre que se mantengan hidratados y busquen sombra en los momentos de mayor calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% por la mañana y disminuyendo a un 18% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un día cálido sin incomodidades significativas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede aumentar ligeramente hacia la noche, alcanzando un 43% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 6 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio refrescante en las horas más calurosas, especialmente para aquellos que se encuentren en espacios abiertos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes tienen planes de disfrutar de actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el suelo y los espacios verdes se mantengan secos, lo que puede ser un alivio para los agricultores y jardineros de la región.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, perfecta para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y un viento moderado, los habitantes de Baena podrán aprovechar al máximo este hermoso día de junio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.