El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a media mañana y bajando a 20 grados durante la tarde.

A lo largo del día, las nubes altas harán su aparición, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Andújar pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La humedad relativa también se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 10 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas, cuando la temperatura podría llegar a alcanzar los 36 grados .

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, con valores que podrían llegar a los 37 grados en las horas cercanas a la tarde. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, las temperaturas comenzarán a bajar nuevamente, alcanzando los 34 grados hacia el final de la tarde y 32 grados al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 21:34, momento en el que la temperatura comenzará a descender de manera más pronunciada, ofreciendo un alivio del calor del día. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 29 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, Andújar vivirá un día de clima cálido y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 37 grados, y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.