El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Almonte se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas, pero a medida que avance el día, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 1 de la mañana, y continuarán bajando hasta alcanzar los 20 grados a las 2 de la mañana.

A partir de las 3 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 19 grados a las 3 de la mañana y subiendo hasta los 35 grados a las 4 de la tarde, momento en el que se espera el pico de calor del día. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 35 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Almonte tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica, comenzando en un 36% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 65% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 37 km/h en las primeras horas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando su punto más bajo de 2 km/h al mediodía, antes de aumentar nuevamente hacia la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Con el ocaso programado para las 21:42, los habitantes de Almonte podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día cálido y mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.