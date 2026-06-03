El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

El día de hoy, 3 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 19 grados a las 03:00 y 18 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00 horas, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 17 grados hasta las 06:00. Durante la mañana, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 18 grados a las 09:00 y subiendo a 21 grados a las 10:00. El tiempo despejado y la ausencia de precipitaciones a lo largo del día contribuirán a que la sensación térmica sea agradable.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que fluctúe entre el 43% y el 66% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante las horas centrales. Sin embargo, la brisa suave que se anticipa ayudará a mitigar esta sensación. La velocidad del viento variará, alcanzando hasta 19 km/h desde el NO en las primeras horas, y luego cambiando a dirección N con velocidades que oscilarán entre 15 y 19 km/h durante la mañana.

A medida que el día avanza, la temperatura alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar a los 34 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará poco nuboso, se tornará en su mayoría nublado a partir de las 13:00 horas, con la presencia de nubes altas que no traerán consigo precipitaciones.

Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 31 grados hasta las 20:00 horas, cuando comenzará a descender nuevamente. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 29 grados a las 22:00 horas, y el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:44.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo que, aunque nublado en algunas horas, no afectará la calidad del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.