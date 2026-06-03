El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

Hoy, 3 de junio de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 44% hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas, pero en general, el tiempo será bastante cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta si se planean actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

El amanecer se producirá a las 06:55, y el ocaso será a las 21:32, lo que proporciona una larga jornada de luz solar para disfrutar. Con estas condiciones, Alcalá la Real se presenta como un destino atractivo para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de un día en familia en los parques locales.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real será mayormente despejado, cálido y seco, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, ya sea en la naturaleza o en el entorno urbano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.