El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de junio

Hoy, 3 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 02:00, se prevé un descenso gradual, alcanzando los 20 grados a las 05:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 35 grados a las 18:00. Por la noche, se espera que las temperaturas se mantengan alrededor de los 25 grados, lo que sugiere una velada cálida y propicia para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 45% hacia el final del día. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 31 km/h en las primeras horas, aumentando a 43 km/h hacia las 19:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más fuertes en la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un respiro del calor. Es un día perfecto para pasear por el parque, disfrutar de una comida al aire libre o simplemente relajarse bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-02T21:02:13.