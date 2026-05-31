El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente soleado y cálido este 31 de mayo de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se presentarán poco nubosos, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero con la recomendación de mantenerse hidratado y protegido del sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero para los habitantes y visitantes de la localidad.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h, principalmente del oeste y suroeste. Este viento ayudará a mitigar un poco el calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:37, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio tras un día caluroso.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Los cielos se mantendrán despejados o con algunas nubes altas, pero sin riesgo de tormentas o chubascos.

Para aquellos que planean salir, se recomienda aprovechar las horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas son más agradables. Las actividades deportivas y recreativas serán ideales, pero se aconseja evitar la exposición directa al sol durante las horas pico, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando el calor será más intenso.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se presenta como una jornada de calor y sol, perfecta para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.