El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Utrera se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la noche. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente tranquilo, con temperaturas que oscilarán entre los 24°C a las 22°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día avanza, las temperaturas continuarán descendiendo gradualmente, alcanzando un mínimo de 19°C durante la tarde. Sin embargo, el calor se hará sentir con un pico de 38°C en las horas más cálidas, especialmente entre las 15:00 y las 17:00. Es recomendable que los habitantes de Utrera tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas pico.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 18:00, se prevé que el viento cambie a dirección oeste, alcanzando rachas de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. La combinación de viento y temperaturas elevadas podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se aconseja estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18°C hacia las 21:00. Las nubes altas que se prevén para la noche no traerán consigo precipitaciones, pero sí ofrecerán un espectáculo visual en el cielo. La puesta de sol se producirá a las 21:37, marcando el final de un día caluroso y mayormente despejado.

En resumen, Utrera disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.