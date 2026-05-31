El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% y aumentando ligeramente a medida que el día avanza, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el centro histórico de la ciudad o disfrutar de un picnic en alguno de sus parques.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 23 km/h en la tarde. Esta brisa suave ayudará a mitigar la sensación de calor, haciendo que las temperaturas sean más llevaderas. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniendo una intensidad moderada.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias en el horizonte. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de vistas despejadas y panorámicas.

En resumen, hoy en Úbeda se espera un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento suave que proporcionará algo de alivio, los habitantes y visitantes de la ciudad podrán aprovechar al máximo este día primaveral. La puesta de sol está prevista para las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto en esta hermosa ciudad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.