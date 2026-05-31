El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 21 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir de las 09:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 28 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 38 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 35% a las 00:00, se mantendrá en niveles moderados durante el día, alcanzando un 68% en las primeras horas y descendiendo a un 13% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 30 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, hoy en Tomares se anticipa un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará algo de frescura. Recuerda hidratarte adecuadamente y protegerte del sol si planeas estar fuera durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.