El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a media mañana. A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 35% y aumentando hasta un 68% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 13% por la tarde, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h durante la madrugada, aumentando gradualmente a 18 km/h en la mañana. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del suroeste y alcanzando rachas de hasta 31 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será cálido y mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 39 grados , sin posibilidad de lluvia y con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.