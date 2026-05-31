El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

Hoy, 31 de mayo de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 26 grados . A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 40 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo a un 12% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad ayudará a que la sensación no sea tan sofocante como podría esperarse en días de alta temperatura. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de La Rinconada se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ser un factor refrescante para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de un día soleado en parques o jardines.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:39 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas. La temperatura mínima de la noche se espera que sea de alrededor de 12 grados, lo que hará que la velada sea cómoda.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que proporcionará un alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.