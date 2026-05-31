El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Puente Genil se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se prevé que la temperatura alcance un máximo de 39 grados en las horas más cálidas del día, especialmente entre las 16:00 y las 17:00 horas. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 26% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor intenso que se espera. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Puente Genil tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.
En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos alrededor de los 20 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:33 horas.
En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas elevadas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse fresco y seguro durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.
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