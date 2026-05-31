El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Priego de Córdoba, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A lo largo de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango de 24 a 23 grados, proporcionando un tiempo cálido pero cómodo para realizar actividades al aire libre.

A medida que el día progresa, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 34 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 41%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave proveniente del sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 10 km/h, ayudará a mitigar el calor, ofreciendo un alivio muy necesario durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la nubosidad, se anticipa que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día seco y soleado.

La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 34 y 31 grados, y la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a un ambiente más fresco hacia el final del día. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá a 27 grados, proporcionando un tiempo agradable para actividades nocturnas.

El ocaso se producirá a las 21:31 horas, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o una cena en una terraza.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para aprovechar al máximo el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.