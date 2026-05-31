El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando, pero se mantendrá en un rango agradable.

Durante la mañana, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día. A las 03:00, la temperatura alcanzará su punto más bajo del día, con 23 grados, pero comenzará a recuperarse rápidamente. Para las 10:00, se prevé que la temperatura suba a 27 grados, alcanzando un máximo de 36 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 45%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas más cálidas del día, especialmente entre las 15:00 y las 16:00. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo de la tarde, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero aún se mantendrá en niveles que podrían ser notables, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los pozoblanqueños. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 21:00 y cerrando el día con un cielo despejado. La puesta de sol se producirá a las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Pozoblanco, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.