El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 74% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento también puede contribuir a que la sensación térmica sea más intensa en ciertos momentos del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o en la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando alrededor de 38 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse. La noche se presentará con temperaturas más frescas, lo que permitirá un descanso reparador tras un día caluroso.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas cálidas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo para salir y disfrutar de la belleza de su entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.