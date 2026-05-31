El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

Hoy, 31 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente más despejado conforme avance el día. A partir de las 6:00 a.m., el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1:00 a.m. y alcanzando un mínimo de 19 grados entre las 6:00 y 7:00 a.m. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 30 grados a las 11:00 a.m. y superando los 35 grados a la 1:00 p.m. La máxima del día se prevé que llegue a los 39 grados a las 5:00 p.m., lo que sugiere que será un día caluroso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando hasta un 71% a las 3:00 a.m. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 28% a las 1:00 p.m. y manteniéndose en niveles bajos durante la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h hacia las 8:00 p.m. Esto podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con un ocaso programado para las 9:37 p.m., los residentes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de una larga jornada soleada, perfecta para reuniones familiares o paseos al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.