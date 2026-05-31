El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

Hoy, 31 de mayo de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. La humedad relativa en estas horas oscila entre el 38% y el 42%, lo que sugiere un ambiente relativamente seco.

A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas continúen su descenso ligero, alcanzando los 25 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 04:00. A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 24 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 08:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 44% durante las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 05:00, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Osuna pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un notable aumento que llevará el termómetro hasta los 37 grados entre las 17:00 y las 20:00.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. A medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 21:34, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado en Osuna. La noche se presentará fresca, con temperaturas que continuarán bajando, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.