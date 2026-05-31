El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de Morón disfruten de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones, especialmente en las horas de mayor radiación solar, que se concentrarán entre las 12:00 y las 16:00 horas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de eventos al aire libre, picnics o simplemente paseos por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:35. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para actividades nocturnas.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y caluroso, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más intensas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.