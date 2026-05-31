El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 23 grados a la hora del almuerzo.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles incómodos. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad alcanzará su punto más alto en las horas de la tarde, con un 29% hacia las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible nubosidad que pudiera formarse, manteniendo el cielo mayormente despejado.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pico de 37 grados alrededor de las 16:00 horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 34 grados a las 19:00 horas y bajando gradualmente hasta los 22 grados durante la madrugada.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

En resumen, Moguer disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el aire libre, ya sea en actividades recreativas o simplemente disfrutando del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.