El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 31 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 27 grados , que irá descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 35 grados, especialmente durante las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas pico, cuando la temperatura puede resultar incómoda.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 14:00 horas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea.
A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del sol. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores.
En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de precipitaciones y la baja humedad hacen de este un día perfecto para salir y disfrutar de actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas para evitar cualquier inconveniente relacionado con el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.
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