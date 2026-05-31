El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Marchena se prepara para experimentar un tiempo mayormente cálido y seco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 26°C por la mañana y un máximo de 39°C durante la tarde. Este calor será más intenso en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico. A lo largo del día, la humedad irá aumentando ligeramente hacia la tarde, pero seguirá siendo relativamente baja.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 16 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se espera que la brisa se vuelva más suave hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas al caer el sol.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:36, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor del día.

En resumen, hoy en Marchena se vivirá un día caluroso y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La combinación de cielos despejados y temperaturas elevadas promete un día soleado y agradable para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.