El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de mayo

El día de hoy, 31 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 35% a la medianoche y aumentando hasta un 68% a las 05:00 horas. A medida que las temperaturas se elevan, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 13% entre las 16:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Mairena del Aljarafe pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:38 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados.

Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas. Con un tiempo tan favorable, Mairena del Aljarafe se convierte en un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-30T20:52:12.